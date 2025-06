Que horas começa a luta de Charles do Bronx no UFC 317? Horário e onde assistir

O brasileiro Charles Oliveira, o Charles do Bronx, mede forças com Ilia Topuria na noite de hoje no UFC 317, em Las Vegas, valendo o cinturão do peso-leve. O card principal começa às 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo completa do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Ex-campeão dos leves, Charles faturou o cinturão ao nocautear Michael Chandler no UFC 262 e o defendeu com sucesso diante de Dustin Poirier. Porém, perdeu o título na balança ao não bater o peso antes do confronto contra Justin Gaethje no UFC 274 —luta que mesmo assim venceu por finalização no primeiro round.

O brasileiro é um dos maiores nomes da história do Ultimate e detém três recordes. Com mais vitórias por via rápida (20), mais finalizações (16) e mais bônus pós-luta (20).

Invicto, Topuria vai em busca de seu segundo cinturão após conquistar o título dos penas em fevereiro de 2024. Ele nocauteou Alexander Volkanovski.

Outro brasileiro disputa um cinturão. O campeão do peso-mosca Alexandre Pantoja defende seu título pela quarta vez, agora contra Kai-Kara France.

UFC Vegas 317 -- Card completo do evento

Card Principal - 23h

Ilia Topuria x Charles "Do Bronxs" Oliveira

Alexandre Pantoja x Kai Kara-France

Brandon Royval x Joshua Van

Beneil Dariush x Renato Moicano

Payton Talbott x Felipe Lima

Card Preliminar - 19h30

Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Viviane Araújo x Tracy Cortez

Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Jhonata Diniz x Alvin Hines

Niko Price x Jacobe Smith

