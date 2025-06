Prova sprint caótica da Fórmula 2 atrasa início da classificação da F-1

A corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 2, neste sábado, foi marcada por acidentes impressionantes. Ao término de uma etapa caótica, que contou com bandeira vermelha, safety car, longa paralisação, mas também com muitas ultrapassagens, o piloto espanhol Pep Martí festejou o primeiro lugar, seu terceiro triunfo na F-2. Apenas 17 dos 22 carros terminaram a prova.

Assim, o treino classificatório do GP da Áustria de Fórmula 1 sofreu atraso de cinco minutos em decorrência da acidentada corrida sprint da F-2, encerrada pouco antes das 11h (de Brasília), horário previsto para o início da atividade no circuito de Spielberg.

Logo no início da etapa, na segunda volta, um acidente envolvendo Arvid Lindblad, Luke Browning e Sami Meguetounif provocou a capotagem deste, deixando seu carro, da equipe Trident, de ponta-cabeça. Meguetounif forçou a ultrapassagem sobre Lindblad por dentro da curva 3, mas colidiu com o rival e acabou capotando. Browning, que estava no meio do caminho, também foi atingido em cheio durante o acidente.

Salvo pelo halo de proteção, o piloto francês saiu ileso, assim como os demais envolvidos na colisão, mas a bandeira vermelha foi acionada e a prova ficou paralisada por cerca de 30 minutos para a retirada dos carros. Na relargada, um toque entre Dino Beganovic e Oliver Goethe acionou o safety car, mas sem consequências mais graves.

Apesar do pouco tempo de prova, os acidentes não cessaram. No final da corrida, Amaury Cordeel rodou e provocou nova colisão envolvendo ainda os italianos Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, cujos carros ficaram empilhados um sobre o outro.

A etapa principal do GP da Áustria de Fórmula 2 acontece neste domingo, a partir das 5 horas (horário de Brasília), no circuito de Spielberg.