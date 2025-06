Premonição e tática para vencer John: Paulinho revela bastidores do gol

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Paulinho contou uma 'premonição' e a tática que utilizou para conseguir marcar o gol que deu a classificação ao Palmeiras contra o Botafogo no Mundial de Clubes.

Um pouco antes do gol ali, uns dois minutos antes, eu falei: 'Mayke, eu só preciso de um chute rasteiro'. O goleiro deles estava pegando tudo no alto e a gente precisava chutar uma rasteira pra poder testar ele. Logo na outra bola eu consegui, vi a chance e fiz o gol. Fico muito feliz, o treinador está fazendo de tudo pra mim. Para me fazer pertencente ao grupo, nesse momento difícil para mim, porque eu estou vindo de uma lesão grave, que incomoda bastante, ainda dói bastante.

A entrevista de Paulinho foi interrompida justamente pela 'invasão' do lateral Mayke. Os dois se abraçaram e Mayke rasgou elogios ao companheiro.

Ele falou que não está 100% e pior que não está! Esse moleque é fenômeno, ele merece! E ele falou comigo aqui, Mayke, eu só preciso de uma bola! Preciso só de uma bola! Mais uma vez Mayke

O Palmeiras venceu por 1 a 0 na prorrogação e avançou para as quartas de final. O adversário será o vencedor entre Chelsea e Benfica.

O Verdão já tem dois desfalques para o duelo: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Piquerez. Os dois cumprem suspensão automática.