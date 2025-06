Ponte Preta vence Maringá e segue na liderança da Série C

Neste sábado, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta visitou o Maringá no Estádio Willie Davids e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Lucas Cândido.

Com o resultado positivo, a Macaca alcançou 20 pontos e seguiu na liderança da Série D. Vale destacar que o Londrina, que aparece logo atrás, com 19 somados, também venceu na rodada. Já o Maringá seguiu com os mesmos 13, em décimo lugar.

A Ponte Preta retorna aos gramados na segunda-feira (7), contra a Tombense, pela 11ª rodada da Série C. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. Um dia antes, no domingo, mas pela mesma rodada, o Maringá visita o Ypiranga no Estádio Colosso da Lagoa. O jogo está marcado para às 19h.

O gol da vitória da Ponte Preta foi marcado aos três minutos do segundo tempo, por Lucas Cândido. O atleta arriscou de fora da área para vencer o goleiro Tony.

Veja outros resultados desta rodada da Série C

Retrô 0 x 4 Londrina

Guarani 1 x 0 CSA

São Bernardo 3 x 0 Anápolis