Pokey Chatman estreia bem e Brasil ganha fácil da Argentina na Copa América de basquete

A estreia oficial da norte-americana Pokey Chatman no comando da seleção brasileira feminina de basquete foi da melhor maneira possível. Com postura agressiva desde o início, a equipe verde e amarela largou na Copa América do Chile, em Santiago, com vitória soberana por 71 a 50 neste sábado.

Destaque para a apresentação em alto estilo de experiene Damiris Dantas, de 32 anos, no ataque. A ala-pivô do Minnesota Lynk, da WNBA, anotou impressionantes 24 pontos, enquanto a companheira de liga norte-americana Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, foi uma gigante nos rebotes, com 11 bolas recuperadas no garrafão.

O Brasil começou a partida do modo turbo e, com lindo giro de Damiris sobre a marcação, fez logo 17 a 2 no primeiro quarto, com apenas seis minutos disputado. O time de Chatman fechou a parcial com 22 a 4, vantagem cômoda que se manteria até o fim. O jogo foi para o descanso com 40 a 25.

A Argentina voltou melhor do descanso e chegou a encostar no placar, reduzindo a vantagem brasileira para 44 a 36, depois 48 a 41. Mas o Brasil não se abalou e logo voltou a abrir dois dígitos, graças ao rendimento de excelência de suas estrelas da WNBA.

No quarto fim, já com as arquirrivais entregues, o Brasil se impôs, com boa colaboração de Vitória e Alana, que fecharam com 13 e 10 pontos respectivos, para ampliar o marcador e fechar com grande 71 a 50.

Após a vitória, a treinadora reuniu as jogadoras no centro da quadra e agradeceu pela apresentação e pela largada vitoriosa. A pivô Kamilla, destaque da seleção e representante brasileira na WNBA, ainda recebeu o carinho das arquibancadas e parou para dar autógrafos para os fãs, muitos deles mirins.

A seleção folga neste domingo e se prepara para sequência de três jogos da fase de classificação a partir de segunda-feira, contra Canadá (15h10 de Brasília), República Dominicana e El Salvador (ambos às 12h40).