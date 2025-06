Pogba é anunciado pelo francês Monaco após flertar com o Corinthians

Longe dos gramados há quase dois anos, o francês Paul Pogba, 32 anos, foi anunciado, neste sábado, como novo reforço do Monaco. O jogador assinou contrato com o clube do principado até 2027, após cumprir 18 meses de suspensão por uso de doping, a fim de recomeçar uma vitoriosa carreira, embora prejudicada por lesões e por problemas fora das quatro linhas.

Pogba não entra em campo desde setembro de 2023, quando testou positivo para testosterona após o jogo entre Juventus, clube que defendia, e Udinese, pelo Campeonato Italiano. No fim do ano passado, o jogador apelou na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu reduzir a pena de quatro anos para 18 meses.

Foi nesta época que o meia francês teve seu nome ligado ao Corinthians, que buscava um reforço de peso, e até brincou que "jogaria de graça" ao lado de Memphis Depay no clube alvinegro. Apesar da alta expectativa da torcida e das mensagens misteriosas das duas partes nas redes sociais, não houve negociação para concretizar o acordo.

Campeão mundial pela França em 2018, em cuja seleção atuou 91 vezes, Pogba brilhou com a camisa da Juventus, onde conquistou quatro Italianos, e Manchester United - tornou-se o jogador de futebol mais caro da história ao retornar ao clube inglês, que pagou 105 milhões de euros (US$ 116 milhões) à equipe de Turim.

Agora, o meia francês terá a missão de liderar o Monaco na Liga dos Campeões e buscar um título francês que não é alçado pelo clube desde 2017. A equipe se classificou à principal competição continental com o terceiro lugar no último Campeonato Francês, atrás do campeão PSG e do Olympique de Marselha.

Após o anúncio do Monaco, o Instagram do atleta foi tomado de mensagens de apoio de vários amigos e ex-companheiros de equipe, como Kylian Mbappé, Memphis Depay, Rio Ferdinand e Marcus Thuram.