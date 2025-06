Pegula domina Swiatek na decisão de Bad Homburg e amplia jejum de ex-número 1 do mundo

Terceira do mundo, Jessica Pegula dominou a final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, e venceu polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) neste sábado, ampliando o jejum da ex-número 1 do mundo. Swiatek não é campeã desde o título de Roland Garros de 2024. Desde então a atual oitava do mundo disputou 16 torneios.

Pegula derrotou Swiatek pela quarta vez nas últimas seis partidas para conquistar seu terceiro título da temporada e praticamente não correu riscos na final que durou 1h46. A tenista dos EUA só enfrentou um break point durante a decisão do torneio disputado na grama.

O título prova a versatilidade de Pegula, que foi campeã nos três tipos de piso do circuito neste temporada. Ela conquistou o título nas quadras duras de Austin em março e no saibro verde de Charleston em abril.

Apesar de enfrentar um longo jejum, Swiatek pode ver o desempenho no torneio alemão com algum otimismo. Foi sua primeira final na grama, superfície na qual a cinco vezes campeã de Grand Slam historicamente tem dificuldade. Ela acertou nove aces e 30 winners (o dobro da rival), mas cometeu 39 erros não forçados na decisão.

Swiatek venceu três partidas sem perder set para chegar à final, incluindoum triunfo na semifinal sobre a vice-campeã de Wimbledon, Jasmim Paolini. "Este torneio mostrou que há esperança para mim na grama", disse Swiatek.

Pegula e Swiatek podem se reencontrar nas semifinais de Wimbledon daqui a duas semanas, já que ambas estão na metade inferior da chave feminina. Pegula estreia contra a italiana Eilsabetta Cocciaretto, enquanto Swiatek é uma potencial adversária nas quartas de final da segunda cabeça de chave e campeã de Roland Garros, Coco Gauff.