Paulinho diz que antecipou estratégia do gol para Mayke: 'Só preciso de um chute rasteiro'

Autor do gol da classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes, o atacante Paulinho disse que momentos antes do lance decisivo comentou com o companheiro Mayke sobre a estratégia para vencer o goleiro John, eleito o melhor do jogo deste sábado na Filadélfia.

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação e enfrenta agora o vencedor de Chelsea x Benfica, que jogam ainda neste sábado. O confronto pelas quartas de final acontece na sexta-feira, novamente na Filadélfia. A finalização de Paulinho entrou no canto direito de John.

"O jogo parou um momento e eu falei para o Mayke: 'só preciso de um chute rasteiro'", afirmou Paulinho, ressaltando que o goleiro do Botafogo estava pegando tudo pelo alto. "Logo depois consegui. Tô muito feliz."

Mayke interrompeu uma entrevista de Paulinho na saída de campo e comentou sobre a afirmação do atacante que ele só necessitaria de uma bola. Paulinho classificou Mayke como "um irmão que tenho no clube".

Paulinho está se recuperando de contusão e ainda não suporta atuar por 90 minutos. "Sinto bastante dor da minha lesão", afirmou o atacante, acrescentando que o processo de recuperação é simples. "É preciso tirar um pouco a carga e dosar os impactos", completou Paulinho, que entrou no lugar de Estevão e depois deu lugar para Micael.

O zagueiro Bruno Fuchs disse que o Palmeiras foi melhor na maior parte do jogo e mereceu a vitória. "O Botafogo é uma equipe muito boa, mas a gente se entregou do começo ao final", afirmou Fuchs, que comentou também sobre as condições do confronto. "Jogar a prorrogação ao meio-dia, no calor que está aqui não é fácil, mas a gente se entregou."

O zagueiro protagonizou um lance decisivo em que salvou um gol do Botafogo no segundo tempo da prorrogação usando a cabeça com a bola no chão na pequena área. "Estava de frente para o nosso gol. Ali eu me joguei em cima da bola. Foi de cabeça, foi como deu pra tirar. O Weverton estava em cima, ajudou, e é isso. Do jeito que for a gente tem que se entregar por essa camisa."