Palmeirenses fazem festa no entorno do Allianz Parque após classificação no Mundial

O Palmeiras mantém o sonho vivo do título do Mundial de Clubes. Enquanto o time alviverde venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, nos Estados Unidos, os torcedores alviverdes tomaram as ruas no entorno do Allianz Parque, em São Paulo, em celebração à classificação para as quartas de final do torneio.

Foi com muito drama. O gol de Paulinho na prorrogação, exatamente no 100º minuto de partida, foi o único da partida. Não mais que suficiente para fazer com que os palmeirenses continuassem na inédita competição da Fifa. O grito na garganta saiu com uma sensação de alívio, visto que o Botafogo tem sido uma 'pedra no sapato' do Palmeiras nas últimas temporadas.

Mesmo com dores, no sacrifício, e incapaz de jogar toda a partida, Paulinho decidiu o tenso confronto com um golaço no início do tempo extra após empate sem gols nos 90 minutos e garantiu os paulistas entre os oito melhores do campeonato.

A vitória sobre o Botafogo neste sábado significou para o torcedor palmeirense bem mais que a classificação ou a premiação. O clube carioca tem se tornado um algoz frequente nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo aconteceu um encontro marcante entre as equipes, que terminou em 4 a 3 para os paulistas e foi uma virada de chave no Brasileirão daquele ano.

Em 2024, por outro lado, o encontro se deu na Libertadores, nas oitavas de final, e também em momentos decisivos no Brasileirão. Desta vez, o time carioca levou a melhor nas duas competições, sendo campeões de ambas. Agora, a nova vitória palmeirense nos Estados Unidos pode significar uma retomada para o torcedor que até chegou a mergulhar numa poça de água em frente o Allianz Parque quando Paulinho balançou as redes de John.