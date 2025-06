Palmeiras x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras chegou às oitavas de final como líder do Grupo A. O Alviverde somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates.

O Botafogo foi o vice-líder do Grupo B, com seis pontos somados. A equipe carioca teve duas vitórias, sendo uma delas diante do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

A equipe de Abel Ferreira vem de um 2 a 2 com o Inter Miami. Já o time de Renato Paiva perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

Palmeiras x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025