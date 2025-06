Palmeiras vence Botafogo-SP e mantém liderança do Grupo B do Paulistão sub-20

Neste sábado, o Palmeiras venceu, fora de casa, o Botafogo-SP por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Estádio José Vessi, em Cravinhos. Robson marcou para os mandantes, enquanto Luis Arthur e Kauã Lira fizeram os gols dos visitantes.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 19 pontos e manteve a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista sub-20. O Botafogo-SP, por sua vez, segue na 13ª posição da chave, com sete.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Vasco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo-SP recebe o Ituano no próximo sábado, às 15h, pela décima rodada do Paulista.

Os gols do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Kidani, Luis Arthur bateu cruzado e marcou. Seis minutos depois, Mateus Mineiro derrubou Luis Arthur na área. Na cobrança do pênalti, Kauã Lira ampliou o marcador.

Aos 38 minutos da etapa inicial, o Botafogo-SP diminuiu. Cauã Lucas driblou o zagueiro Diogo e tocou para Robson, que finalizou na saída do goleiro Alex para marcar.

No segundo tempo, o Botafogo-SP pressionou o Palmeiras, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.