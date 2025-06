Palmeiras vence Botafogo na prorrogação e vai às quartas do Mundial

O sonho se mantém vivo. Neste sábado, o Palmeiras superou o Botafogo por 1 a 0 Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Em um jogo de poucas chances, o gol da vitória saiu através dos pés de Paulinho, já durante a prorrogação.

O Verdão, agora, aguarda o seu adversário na próxima fase da competição. O rival sairá do embate entre Benfica e Chelsea, marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Charlotte. O time alviverde enfrentará o vencedor do duelo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.

A equipe carioca, por sua vez, se despede da Copa do Mundo de Clubes e retorna ao Brasil com foco na disputa do Campeonato Brasileiro. O Glorioso volta a campo no dia 15 de julho, diante do Vitória, às 21h30, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do torneio.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado e com poucas chances de gol. O Palmeiras começou melhor e chegou com perigo aos nove minutos, quando Estêvão conduziu pela esquerda e tocou para Piquerez, que cruzou rasteiro na pequena área. Vitor Roque disputou com Barboza e viu o zagueiro do Botafogo desviar ligeiramente na bola, que passou perto do gol, mas foi para fora.

A equipe carioca igualou as ações, mas demorou para criar uma oportunidade. Somente aos 42 minutos, Marlon Freitas foi avançando pelo meio, vencendo a marcação alviverde, e conseguiu entrar na área. Ele chutou cruzado, mas mandou longe da meta adversária.

Já nos acréscimos, Richard Ríos assustou a torcida botafoguense. O meio-campista recebeu na entrada da área e soltou uma pancada, mas John defendeu com a ponta dos dedos e evitou o gol do Palmeiras.

Segundo tempo

O Verdão voltou ligado do intervalo e conseguiu exercer alguns minutos de pressão sobre o Botafogo nos primeiros minutos da etapa final, mas não converteu a superioridade em gol. Logo aos dois, em um erro na saída de bola dos cariocas, Estêvão bateu da entrada da área e obrigou John a fazer boa defesa.

O garoto chegou a balançar as redes aos quatro minutos, mas estava impedido. Aos 13, Vitor Roque aproveitou uma sobra na área e emendou um chute de bicicleta, que parou na marcação alvinegra. No minuto seguinte, foi a vez de Maurício arriscar de fora da área, mas John agarrou sem dificuldades.

O goleiro do Botafogo voltou a trabalhar aos 27 minutos, após uma boa jogada do Palmeiras. Piquerez cruzou na primeira trave, e Maurício desviou de cabeça, mas John espalmou. Como a igualdade persistiu no placar até o fim, a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

O Palmeiras enfim conseguiu abrir o marcador através de uma bela jogada individual de Paulinho. Aos nove minutos do tempo adicional, Paulinho recebeu pela direita, driblou o marcador dentro da área e chutou de esquerda, no canto, sem chances para John.

O Botafogo chegou a assustar Weverton aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação. Vitinho recebeu cruzamento na segunda trave e, com liberdade, chutou na rede pelo lado de fora. Mesmo com um a menos diante da expulsão de Gómez, o Verdão segurou o resultado na reta final e confirmou a classificação.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: 28 de junho de 2025 (sábado)



Hora: às 13 horas (de Brasília)



Árbitro: François Letexier (FRA)



Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)



VAR: Jerome Brisard (FRA)



Cartões amarelos: Barboza, Alex Telles, Artur, Newton e Montoro (Botafogo); Gustavo Gómez, Piquerez, Estêvão, Weverton e Aníbal Moreno (Palmeiras)



Cartões vermelhos: Gustavo Gómez (Palmeiras)



Público: 33.657 torcedores

GOL: Paulinho, aos 9? do 1ºT da prorrogação (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Maurício (Facundo Torres); Estêvão (Luighi), Allan (Mayke) e Vitor Roque (Paulinho (Micael)).



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa (Newton), Marlon Freitas (Arthur Cabral), Allan (Montoro) e Savarino (Joaquín Correa); Artur e Igor Jesus.



Técnico: Renato Paiva