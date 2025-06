Palmeiras provoca o Botafogo após classificação no Mundial: "O assunto é passear na Disney?"

O Palmeiras provocou o Botafogo em suas redes sociais após a vitória de 1 a 0 neste sábado, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O resultado confirmou a classificação da equipe alviverde para as quartas de final da competição.

O clube fez várias publicações tirando onda com o rival em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Em uma delas, o porco Gobatto, mascote oficial do Verdão, aparece segurando um cachorro pela coleira em um parque da Disney. "O assunto é passear na Disney?", escreveu o Palmeiras.

Já em um vídeo, o time paulista escreveu que "Botafogo é bairro". O Alviverde ainda brincou com o termo "good game" ("bom jogo", em inglês), nome da empresa contratado por John Textor, proprietário da SAF do clube carioca, para averiguar um possível esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2023.

Veja abaixo os memes publicados pelo Palmeiras:

O assunto é passear na Disney? ? pic.twitter.com/b3DBn6scsf ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2025

Esse fogo tá muito baixo... ??? pic.twitter.com/uKiGCEkIF9 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2025

O Palmeiras, agora, aguarda o seu adversário na próxima fase da competição. O rival sairá do embate entre Benfica e Chelsea, marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Charlotte. O time alviverde enfrentará o vencedor do duelo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.

O Botafogo, por sua vez, se despede da Copa do Mundo de Clubes e retorna ao Brasil com foco na disputa do Campeonato Brasileiro. O Glorioso volta a campo no dia 15 de julho, diante do Vitória, às 21h30, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do torneio.