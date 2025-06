Palmeiras perde dupla titular por suspensão para as quartas do Mundial

O Palmeiras terá dois desfalques importantes nas quartas de final do Mundial de Cubes. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez levaram o segundo cartão amarelo no jogo contra o Botafogo, neste sábado, na Filadélfia, e estão suspensos da próxima fase da competição.

O paraguaio não parou no cartão amarelo. Ele também foi expulso na prorrogação ao fazer uma falta em Barboza. Os cartões serão zerados somente após as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O Verdão ainda não conhece o seu adversário das quartas. O rival sairá do embate entre Benfica e Chelsea, marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Charlotte.

Micael e Naves brigam pela vaga de Gómez na linha de zaga. Bruno Fuchs deve ser o outro titular titular, tendo em vista que Murilo está lesionado.

Já na lateral-esquerda, Vanderlan deve herdar a vaga de Piquerez.

O técnico Abel Ferreira terá seis dias para preparar a equipe até as quartas de final. A partida, ainda com adversário indefinido, está agendada para a próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.