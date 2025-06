Palmeiras jogará quartas de final do Mundial de Clubes com zaga quase toda reserva

O Palmeiras jogará as quartas de final do Mundial de Clubes sem quase todos os seus titulares da linha defensiva. Murilo, machucado, além de Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, não estarão em campo contra Chelsea ou Benfica.

Murilo está fora da competição desde o duelo com o Inter Miami, contra o qual lesionou a coxa. Já Gómez e Piquerez levaram amarelo neste sábado durante a partida com o Botafogo. Depois de ser amarelado, o capitão paraguaio ainda foi expulso.

"É um sentimento de amargura por estar fora", admitiu o lateral-esquerdo uruguaio. "Mas muito confiante porque os 11 que o Abel vai escalar estarão preparados. Hoje isso ficou demonstrado com as substituições. É torcer e apoiar todo o elenco no próximo jogo".

Abel Ferreira terá de escolher entre Micael, Naves e Benedetti para ser parceiro de Bruno Fuchs na zaga. Na lateral esquerda, o único candidato para a vaga de Piquerez é Vanderlan. A não ser que o treinador faça improvisações. Nesse caso, pode, por exemplo, usar o lateral-direito Mayke do outro lado.

No Mundial, dois amarelos já suspendem um jogador. O regulamento é diferente do que prevê o Brasileirão, no qual são necessários três cartões para uma suspensão.

Giay, Richard Ríos, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira estavam pendurados, mas não levaram cartão no duelo com o Botafogo e estão liberados para a próxima partida. O regulamento do Mundial determina que todos os cartões sejam zerados a partir da próxima fase.

O duelo das quartas de final está marcado para a próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.