Palmeiras e Botafogo decidem vaga no Mundial em clima menos bélico e com Leila e Textor em paz

Palmeiras e Botafogo decidiram títulos importantes nos últimos anos e consolidaram uma rivalidade recente, impulsionada por ofensas e acusações entre dirigentes, em um ambiente bélico. No entanto, Leila Pereira e John Textor estão em paz, e os jogadores não entendem haver uma rivalidade acentuada entre os dois times que decidem neste sábado, a partir das 13h, uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O Palmeiras avançou na liderança do Grupo A, e o Botafogo, em segundo do B, por isso, se enfrentam no mata-mata. Paulistas e cariocas abrem as oitavas do torneio e brigam para estar entre os oito melhores da competição. O palco do confronto brasileiro é o Lincoln Financial Field, estádio com capacidade para 67 mil torcedores na Filadélfia.

Ambos já garantiram US$ 4 milhões cada (R$ 22 milhões) pelo desempenho na primeira fase, além de US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) apenas pela cota de participação. Quem for às quartas, acumula mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões).

Textor e Leila foram de inimigos mortais para cartolas posicionados do mesmo lado. O magnata americano acusou, ofendeu e ameaçou processar a empresária, que fez seguidas réplicas e nunca deixou de responder às acusações do CEO do SAF botafoguense.

Ela o chamou de "idiota" e "desequilibrado" depois que o bilionário denunciou, sem provas, uma suposta manipulação de resultados em jogos do Brasileirão de 2023 e citou o Palmeiras.

As rusgas ficaram no passado, embora os dirigentes não sejam exatamente amigos. Existe uma espécie de pacto de não agressão, uma ideia de não trocarem xingamentos publicamente como fizeram antes.

Textor quer encontrar Leila e tem o desejo de que o clima seja mais harmônico. Para ele, Leila é exemplo de liderança nos negócios e à frente do Palmeiras. "A Leila merece ser vista como muito mais do que uma mulher", disse.

Abel Ferreira é um dos remanescentes dos últimos duelos mais importantes entre as equipes. Ele disse não ter mudado a preparação para o confronto.

"Vamos procurar bloquear as forças do nosso adversário e aproveitar os espaços mais difíceis de defender para ferir nosso adversário", acrescentou o treinador palmeirense.

PALMEIRAS NÃO ENXERGA REVANCHE E BOTAFOGO DESCARTA RIVALIDADE

Palmeirenses não veem o duelo como uma possibilidade de se vingarem da eliminação na Libertadores de 2024 e da perda do Brasileirão, também no ano passado, para o Botafogo.

"A gente não vê como revanche, vê como uma decisão muito grande. São campeonatos completamente diferentes, não pensamos no que aconteceu no ano passado", disse o meia-atacante Maurício, uma das prováveis novidades na escalação entre os titulares. "Temos em mente o presente, então temos que estudá-los da melhor forma possível. Já nos enfrentamos várias vezes, temos um conhecimento melhor."

Maurício pode entrar na vaga de Raphael Veiga, que fez péssimas apresentações no Mundial. Na zaga, Bruno Fuchs e Micael brigam pelo lugar deixado por Murilo, lesionado. Aníbal Moreno evoluiu na recuperação de um edema na coxa a está disponível, não se sabe se desde o início do jogo. Emiliano Martínez será o titular se o argentino não puder jogar os 90 minutos.

Os botafoguenses também não citam mais a derrocada histórica que ajudou o time alviverde a ganhar o Brasileirão de 2023, com virada de 4 a 3 no Engenhão, e acreditam não haver uma rivalidade aflorada recentemente graças a esses confrontos.

"Não sinto essa rivalidade, não. Acho que é um jogo como qualquer outro, importante por ser Mundial de Clubes. Estamos preparados para desse desafio", enfatizou Igor Jesus.

O meio-campista Gregore, suspenso, é o principal desfalque do Botafogo. O zagueiro Jair é dúvida, segundo afirmou o próprio técnico Renato Paiva. "Uma equipe brasileira vai passar e uma vai ficar. Preferia que os quatro brasileiros pudessem passar, seria fantástico", disse o comandante botafoguense.

François Letexier será o responsável por apitar a partida. O francês de 36 anos foi eleito, em 2024, o melhor árbitro do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Estêvão; Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa (Cuiabano), Marlon Freitas e Allan; Savarino, Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - François Telexier (França).

HORÁRIO - 13h (de Brasília).

LOCAL - Lincoln Financial Field, na Filadélfia.