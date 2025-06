Palmeiras destrava jogo tenso com golaço de Paulinho, elimina Botafogo e avança no Mundial

O Palmeiras deu o troco no Botafogo pelas derrotas de 2024 ao tirar os cariocas do Mundial de Clubes. Neste sábado, na Filadélfia, o time alviverde foi superior em quase toda a partida, embora não tenha sido brilhante, e despachou o rival alvinegro com vitória por 1 a 0 conquistada graças ao talento de Paulinho.

Mesmo com dores, no sacrifício, e incapaz de jogar toda a partida, o atacante decidiu o tenso confronto com um golaço no início do tempo extra após empate sem gols nos 90 minutos e garantiu os paulistas entre os oito melhores do campeonato.

O Palmeiras embolsa mais US$ 13,1 milhões (R$ 70 milhões) pela classificação às quartas e espera seu próximo rival. Será Benfica ou Chelsea, que se enfrentam neste sábado, em Charlotte.

A vitória foi justa, considerando o que fez em campo o Palmeiras. Em um jogo estudado, nervoso, cheio de erros e de baixo nível técnico, a equipe de Abel Ferreira não encantou. Mas foi a que mais quis jogar, finalizou mais vezes e esteve sempre mais perto do gol que a formação alvinegra. Ele veio dos pés de um dos poucos em campo capaz de destravar um jogo de mata-mata.

O plano de Renato Paiva de que o Botafogo tivesse mais a bola e controlasse as ações não foi cumprido. O seu time até registrou maior posse de bola, mas mais foi atacado do que atacou.

Foi o Palmeiras que, em boa parte dos 51 minutos iniciais, mais procurou o gol em um jogo estudado e de pouca intensidade e dinâmica, talvez por causa do sol quente que castigava os atletas na Filadélfia. Houve mais faltas - algumas duras - e entrega física do que bom futebol no Lincoln Financial Field.

O Palmeiras teve leve domínio, principalmente no início, mas o volume não foi tão grande a ponto de causar problemas à defesa botafoguense. Tivesse aparecido antes, Vitor Roque teria marcado o gol na melhor oportunidade palmeirense, originada dos pés de Piquerez.

Richard Ríos fez a torcida gritar gol com finalização que balançou a rede, mas do lado de fora. Sem a habilidade de um definidor, Marlon Freitas teve a bola do primeiro tempo em seus pés, e chutou fraco, sem direção, de dentro da área.

Estêvão voltou a fim de jogo no segundo tempo e disposto a resolver um jogo difícil. O garoto até balançou a rede, mas havia impedimento na jogada. Minutos depois foi substituído e não gostou. Abel dobrou laterais ao lançar mão de Mayke, enquanto que Renato Paiva abriu o time, ao tirar um dos três volantes.

O jogo ficou mais aberto. Nenhum dos dois queria mais 30 minutos de prorrogação sob um intenso calor, mas a falta de criatividade em duelo emocionante, mas de baixo nível técnico, impediu que o jogo fosse decidido nos 90 minutos.

No tempo extra surgiu Paulinho. As dores na perna direita que o impedem de jogar toda a partida não foram obstáculo para o camisa 10 brilhar e resolver uma partida tensa e equilibrada com um golaço. Dentro da área, o atacante driblou Marlon Feitas com facilidade e, com um chute rasteiro de canhota, acertou o canto direito de John. Fez sua tradicional celebração, a flecha, e depois de todo sacrifício, saiu de campo.

Como não aguenta jogar por muito tempo e sua parte havia sido feita, Paulinho foi sacado minutos após marcar. Abel lançou mão de mais um zagueiro, Micael, e fechou o time, que se defendeu com competência das investidas botafoguenses. Até mesmo quando jogou com dez em campo depois que o capitão Gustavo Gómez levou o vermelho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Estêvão (Paulinho, depois Micael); Maurício (Facundo Torres), Allan (Mayke) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Alexander Barboza (Arthur Cabral) e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa (Newton), Marlon Freitas e Allan (Montoro); Savarino (Joaquín Correa), Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

GOL - Paulinho, aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

CARTÕES AMARELOS - Piquerez, Estêvão, Aníbal Moreno e Weverton (Palmeiras); Barboza, Alex Telles, Artur, Marçal e Montoro (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Gómez (Palmeiras).

ÁRBITRO - François Telexier (França).

PÚBLICO - 33.657 presente.

RENDA - Não disponível

LOCAL - Lincoln Financial Field, na Filadélfia.