Palmeiras e Botafogo decidem vaga após gastarem quase R$ 1 bi em reforços

Entre os clubes brasileiros que mais movimentaram o mercado da bola este ano, Botafogo e Palmeiras medem a força de seus respectivos elencos hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadéfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

Juntos, Botafogo e Palmeiras desembolsaram cerca de R$ 973,5 milhões (na cotação atual) em contratações. O levantamento considerou os valores de compra divulgados pelo Transfermarkt.

O Alviverde liderou a janela do início do ano, mas foi ultrapassado pelo Alvinegro após a abertura especial para o Mundial de Clubes. Enquanto os paulistas não se movimentaram no último mercado da bola, os cariocas trouxeram nomes como Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

Até o momento, o Botafogo gastou R$ 79,74 milhões de euros (R$ 515,1 milhões), e o Palmeiras, 70,95 milhões de euros (R$ 458,4 milhões). Foram sete contratações do Alviverde, contra 14 do Alvinegro.

O fato de terem contratado esses jogadores não quer dizer que os clubes já pagaram integralmente por todos eles. É praxe no mercado o parcelamento na hora de pagar as transferências. O Botafogo, por exemplo, está devendo ao Atlanta United até hoje o dinheiro da vinda de Thiago Almada.

O time de Abel Ferreira tem os dois reforços mais caros do confronto: Vitor Roque (25,5 milhões de euros) e Paulinho (18 milhões de euros). Já os mais caros do Glorioso foram Arthur Cabral e Jair, ambos por 12 milhões de euros.

Não entraram na conta as chegadas de Bruno Fuchs (empréstimo), do lado do Palmeiras, e Marçal (custo zero) e Joaquim Correa (custo zero), pelo Botafogo. A plataforma não contabilizou o valor da contratação do jovem goleiro Cristhian Loor pelos cariocas.

Top-3 ainda não emplacou

Vitor Roque assumiu a camisa 9 do Palmeiras, mas ainda não emplacou e pode perder espaço para Flaco López. Após dois jogos como titular, o centroavante viu o argentino brilhar contra o Al Ahly e foi para o banco contra o Inter Miami.

Já Paulinho ainda se recupera de cirurgia na perna, tem controle de carga e só pode atuar por 30 minutos. Mesmo assim, o camisa 10 já anotou o dele no Mundial, no empate com o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos.

Do lado do Botafogo, Arthur Cabral se apresentou há menos de 15 dias e tenta se entrosar. O atacante já estreou pelo Botafogo, atuando por 21 minutos na vitória contra o Seattle Sounders. Nos outros dois jogos, ele não saiu do banco.

A exceção é o zagueiro Jair, que rapidamente se firmou no time carioca e já despertou interesse do futebol europeu. O Nottingham Forest, da Inglaterra, está entre os interessados pelo defensor.