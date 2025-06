Abel escala Palmeiras com seis novidades, e Botafogo tem uma mudança; veja

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras terá seis novidades para o jogo contra o Botafogo, hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O Alviverde terá as voltas de Vitor Roque e Maurício ao time titular, já Allan e Emiliano Martínez começam um jogo do Mundial pela primeira vez.

Abel escalou o time com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; E. Martínez, Richard Ríos, Maurício; Allan, Estêvão, Vitor Roque.

Já Renato Paiva escalou o Botafogo com: John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Danilo Barbosa, Allan, Marlon Freitas; Savarino, Arthur e Igor Jesus.