Palmeiras: Abel errou? Colunistas avaliam saída de Estêvão contra Botafogo

No segundo tempo de Palmeiras x Botafogo, Abel Ferreira tirou Estêvão e Vitor Roque para as entradas de Luighi e Paulinho. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Alicia Klein debateram se as mudanças foram boas para a equipe alviverde.

Paulinho, um dos acionados por Abel, marcou o gol da vitória por 1 a 0 nos acréscimos e garantiu a vaga do Palmeiras nas quartas de final da competição. Agora, a equipe alviverde enfrenta o vencedor de Benfica x Chelsea

Alicia: Não dá para dizer que time melhorou com mexidas

O momento do Palmeiras no jogo era muito bom. O Estêvão fazia sua melhor partida no Mundial, pressionando muito, e o Vitor Roque continua com a dificuldade do gol - pequeno detalhe - mas pressionava bem.

Não foi uma substituição que funcionou de cara, tanto que o Palmeiras não conseguiu nos minutos que teve até o fim do segundo tempo marcar o gol. [...] Então dizer que funcionou é 'forçar amizade'.

Alicia Klein

Lavieri: Botafogo melhorou com saída de Estêvão

Para mim, o Botafogo começou a melhorar com uma substituição que eu não entendi até agora, quando tirou o Estêvão. O Vitinho estava tomando um calor do Estêvão toda hora. A hora que ele tira, o Botafogo parece que diz: 'Ufa! Parece que agora dá para eu jogar um pouquinho'.

Danilo Lavieri

