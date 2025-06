Paiva cutuca Abel sobre reforços de Botafogo e Palmeiras: 'Não compro essa'

O técnico Renato Paiva, do Botafogo, cutucou Abel Ferreira ao citar uma declaração do treinador palmeirense sobre os reforços dos dois clubes nos últimos tempos. Hoje, o time paulista venceu o carioca por 1 a 0 e avançou às quartas do Mundial.

Eu fiquei com a frase do Abel na cabeça, gosto desses jogos mentais, ele falou do investimento que fizemos nos nossos jogadores, mas nenhum deles custou o que o Paulinho custou para o Palmeiras. Nem do Vitor Roque. É muito bonito mandar para cima dos outros isso, ele gosta disso, e é o nosso trabalho também, ele defende sua casa. Mas parece que do outro lado não tem investimento, mas é só contar quantos chegaram. Temos jogadores que chegaram e que vamos começar a trabalhar com o tempo e usá-los cada vez mais, mas essa do Abel eu não compro. Renato Paiva

Paiva não especificou quando foi dada a declaração de Abel Ferreira. Em agosto do ano passado, quando Renato ainda nem era técnico do Botafogo, o palmeirense comentou sobre o assunto após derrota para o rival no jogo de ida das oitavas da Libertadores.

Há jogadores que têm características diferentes, esse jogador (Luiz Henrique) que você está falando custou 25 milhões de euros, portanto, jogadores que fazem a diferença, quer individual ou coletivamente. Não foi o único que o Botafogo comprou por esse valor, tem muita a ver com a qualidade desse jogador. Não há como, temos que reconhecer que o Botafogo esse ano se reforçou muito e bem, com jogadores experientes.

Jogamos aqui duas vezes, (o Botafogo tem) uma equipe muito melhor que a do ano passado. Só em valor de transferências, 60 milhões de euros, mais ou menos. Se reforçou para isso, e nós também. Abel Ferreira, em agosto de 2024

O que mais ele disse?

Orgulho do time. "O primeiro sentimento que me veio assim que o árbitro apitou, independente da vitória, é de orgulho. Orgulho pelo o que fizemos até aqui, o que fizeram, pela capacidade de jogar contra um time muito forte e que o jogo ia se definir nos detalhes [...] Eu acho que o trabalho que o Botafogo fez aqui tem de orgulhar a torcida. Todos querem ganhar, mas só um ganha. Em nada ficamos no total atrás do Palmeiras, foi um jogo dividido. Para uma equipe que tem alguns meses de trabalho com este técnico, que recebeu jogadores novos, perdeu alguns outros, jogar de olhos nos olhos contra esse rivais é de se causar orgulho."

Clima no vestiário. "Quando entrei no vestiário, era um silêncio, os jogadores olhando para o chão, inconformados, é um grupo de campeões, mas eu vou proibir que eles olhem para o chão. Têm de levantar a cabeça. O Botafogo ficou mais conhecido no mundo e isso se deve ao trabalho deles."

O jogo. "Aqui, claramente, o jogo se divide em dois momentos: um começo forte do Palmeiras, depois fomos tendo a bola e criamos chances. Foi um primeiro tempo sem chances de gols, como eu pensei que seria. Depois, com o andar do jogo e o começo do segundo tempo, refrescamos o time e demos minutos a jogadores que são reforços e que ainda não têm uma identificação total com o grupo como queremos, mas sentimos que era o momento de algo diferente. A ideia foi jogar de uma forma no começo do jogo e depois mudar para surpreender o Palmeiras. Como eu digo, o jogo se definiu num lance individual e depois tivemos nossas chances, o Palmeiras recuou, mas não conseguimos. Fica a tristeza pela campanha que fizemos, que deve orgulhar os botafoguenses. A torcida está triste, mas por outro lado deve ter o sentimento de orgulho pelo o que fizemos."

Desvantagem? "De um tempo para cá, defrontamos um Seattle que está há muito tempo no clube, depois Luis Enrique, Simeone e agora Abel... Do outro lado, estava um time em construção e com um treinador que está há pouco tempo no cargo. Tem jogadores chegando e outros que saíram. Conseguimos, em poucos meses, fazer os resultados que fizemos e hoje fazer o que fizemos contra um time que se conhece de olhos fechados."

Reforços entrando aos poucos. "A postura do Palmeiras já sabemos como é, são muito fortes defensivamente, queríamos controlar o início forte deles no jogo e, de fato, não tivemos muita bola no início por mérito deles, mas foi estratégico para eu poder lançar jogadores que têm muito talento, como Montoro e Correa. Não seria um jogo com muitas chances, eles tiveram algumas mais que nós, mas com o gol há uma reação, eles diminuíram e tivemos as nossas. Neste trabalho que estamos fazendo, entendo que as pessoas têm pressa em ver os novos jogadores, mas eles nos dão algumas coisas e tiram outras em jogos eliminatórios."