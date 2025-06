Onde vai passar Palmeiras x Botafogo pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Botafogo medem forças hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras garantiu a classificação às oitavas de final como líder do Grupo A. O Alviverde somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates na fase de grupos.

O Botafogo avançou como vice-líder do Grupo B, alcançando seis pontos. O destaque foi o triunfo sobre o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

O caminho das quartas de final está desenhado. O vencedor do confronto brasileiro encara Benfica ou Chelsea na próxima fase.

Palmeiras x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025