Onde vai passar Benfica x Chelsea pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Benfica e Chelsea duelam na tarde de hoje, às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Benfica avançou como líder do Grupo C. Os portugueses superaram o Bayern de Munique na última rodada da fase de grupos.

O Chelsea avançou na segunda colocação do Grupo D. O time londrino venceu duas partidas, mas sofreu uma derrota para o Flamengo por 3 a 1.

Confronto nas quartas de final desenhado. Quem se classificar terá pela frente na próxima fase do torneio o vencedor do duelo entre Palmeiras e Botafogo.

Benfica x Chelsea -- Mundial de Clubes