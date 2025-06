O melhor venceu? Colunistas analisam triunfo do Palmeiras sobre o Botafogo

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Alicia Klein, Danilo Lavieri e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, debateram se o resultado foi justo.

Paulinho marcou o único gol da partida, aos 10 minutos da primeira etapa da prorrogação. Na próxima fase, o Palmeiras encara o vencedor de Benfica x Chelsea, que se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília).

Alicia: Botafogo parecia conformado com o empate

O Palmeiras entrou, desde o início, querendo ganhar o jogo, indo para cima do Botafogo sem parar. O único momento do jogo que o Botafogo foi para cima, pressionou e foi para cima, levando perigo, foi quando estava perdendo. No resto do jogo, o Botafogo parecia conformado com o 0 a 0.

Alicia Klein

Lavieri: Só o Palmeiras tentou vencer

Uma vitória merecida porque só o Palmeiras tentou vencer o jogo. O Botafogo ficou enrolando o tempo inteiro e só foi tentar fazer o gol depois que estava 1 a 0, no finalzinho da prorrogação.

Danilo Lavieri

PVC: Problema em jogos grandes segue para o Palmeiras

O Palmeiras mereceu muito se classificar. O Palmeiras tem um problema nos jogos grandes esse ano - e continua porque empatou o jogo. [...] É uma dificuldade nos jogos grandes, [...] mas o Palmeiras jogou pressionando, agredindo, recuperando a bola no campo de ataque, criando três vezes mais chances que o Botafogo. Mereceu muito.

Paulo Vinicius Coelho

