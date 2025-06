Norris garante pole do GP da Áustria de Fórmula 1; Bortoleto larga em 8º

A qualificação para o GP da Áustria de Fórmula 1, no circuito Red Bull Ring, teve Lando Norris, da McLaren, como o grande protagonista. O piloto britânico registrou o tempo de 1m03s971 e garantiu a pole position de forma convincente. Norris superou Charles Leclerc (Ferrari), que fechou a primeira fila com 1m04s492, e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri (McLaren), que ficou com a terceira posição ao marcar 1m04s554. A surpresa foi o brasileiro Bortoleto, que garantiu a oitava colocação e a sua melhor posição em um qualifying.

A sessão classificatória foi marcada por um desempenho notável da McLaren, que colocou ambos os seus pilotos nas primeiras posições do grid. O quarto lugar ficou com Lewis Hamilton (Ferrari), com 1m04s582, enquanto George Russell (Mercedes) completou o top 5 com 1m04s763.

Max Verstappen, favorito local e vencedor de quatro das últimas sete edições da corrida, não conseguiu desafiar os tempos mais rápidos e ficou com a sétima posição, com 1m04s929. O piloto da Red Bull foi superado também por Liam Lawson (Racing Bulls), que garantiu o sexto lugar, com 1m04s926.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, se destacou mais uma vez e assegurou o oitavo lugar, com 1m05s132, confirmando seu bom desempenho nas sessões de qualificação. Kimi Antonelli (Mercedes) ficou com a nona posição, e Pierre Gasly (Alpine) completou os dez primeiros, com 1m05s649.

A classificação seguiu com a eliminação de diversos pilotos no Q1, destacando-se pela disputa acirrada entre os novatos e pilotos experientes. Entre os eliminados estavam Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) e Yuki Tsunoda (Red Bull), que não conseguiram avançar para o Q2.

Com a pole conquistada, Lando Norris agora se prepara para uma importante corrida, com Charles Leclerc e Oscar Piastri ao seu lado. A expectativa é de uma disputa acirrada neste domingo. A corrida tem largada prevista para as 10h (de Brasília).

Os tempos da qualificação ficaram definidos da seguinte forma:

1.Lando Norris (McLaren) - 1m03s971



2.Charles Leclerc (Ferrari) - 1m04s492



3.Oscar Piastri (McLaren) - 1m04s554



4.Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m04s582



5.George Russell (Mercedes) - 1m04s763



6.Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m04s926



7.Max Verstappen (Red Bull) - 1m04s929



8.Gabriel Bortoleto (Sauber) - 1m05s132



9.Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m05s276



10.Pierre Gasly (Alpine) - 1m05s649



11.Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m05s128



12.Alex Albon (Williams) - 1m05s205



13.Isack Hadjar (Racing Bulls) - 1m05s226



14.Franco Colapinto (Alpine) - 1m05s288



15.Ollie Bearman (Haas) - 1m05s312



16.Lance Stroll (Aston Martin) - 1m05s329



17.Esteban Ocon (Haas) - 1m05s364



18.Yuki Tsunoda (Red Bull) - 1m05s369



19.Carlos Sainz (Williams) - 1m05s582



20. Nico Hulkenberg (Sauber) - 1m05s606