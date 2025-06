Norris é o mais rápido no 3º treino livre do GP da Áustria; Bortoleto termina em 10º

Lando Norris, da McLaren, foi o piloto mais rápido no terceiro treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, realizado no Red Bull Ring, em Spielberg, na manhã deste sábado. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, novamente surpreendeu ao terminar na décima colocação, a cerca de oito décimos do tempo do líder.

O pódio da sessão foi completado por Oscar Piastri (McLaren), que ficou em segundo lugar com 1min04s442, e Max Verstappen (Red Bull), que registrou 1min04s534, ficando com a terceira posição.

O holandês foi o primeiro a registrar uma volta rápida, com 1min06s131, tempo ainda distante do registrado no segundo treino livre, que teve voltas abaixo de 1min04s. Porém, com o decorrer da prova, Norris impôs sua marca de 1min04s324, que garantiu sua liderança no fim da sessão.

Our quickest driver Lando Norris is still pushing hard - a little bit too hard at Turn 3 on this occasion ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/efyY2WFsCI ? Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram os cinco primeiros, respectivamente, a 0s250 e 0s466 do tempo de Norris.

A Mercedes de George Russell e o piloto da Aston Martin, Lance Stroll, também se destacaram, ficando entre os dez primeiros. Já Gabriel Bortoleto, com ótima performance, conquistou um lugar no top10, mais uma vez mostrando seu potencial nas primeiras sessões de um GP de Fórmula 1.

A Fórmula 1 segue com suas atividades neste sábado com a definição do grid de largada para o GP da Áustria, com a classificatória marcada para às 11h (de Brasília). A corrida ocorre neste domingo, às 10h, novamente no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Áustria

1.Lando Norris (McLaren) - 1m04s324



2.Oscar Piastri (McLaren) +0s118



3.Max Verstappen (Red Bull) +0s210



4.Charles Leclerc (Ferrari) +0s250



5.Lewis Hamilton (Mercedes) +0s466



6.George Russell (Mercedes) +0s694



7.Kimi Antonelli (Mercedes) +0s729



8.Lance Stroll (Aston Martin) +0s738



9.Yuki Tsunoda (Red Bull) +0s815



10.Gabriel Bortoleto (Sauber) +0s858



11.Liam Lawson (Red Bull) +0s858



12.Fernando Alonso (Aston Martin) +0s919



13.Nico Hulkenberg (Sauber) +0s959



14.Alexander Albon (Williams) +0s990



15.Carlos Sainz (Williams) +1s002



16.Oliver Bearman (Haas) +1s042



17.Pierre Gasly (Alpine) +1s042



18.Esteban Ocon (Haas) +1s195



19.Franco Colapinto (Alpine) +1s222



20.Isack Hadjar (Red Bull) +1s699