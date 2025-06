Técnico do Chelsea detona paralisações no Mundial: 'Isso é uma piada'

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, fez críticas às paralisações de jogos no Mundial de Clubes e questionou a realização do torneio nos Estados Unidos. Hoje, a vitória dos ingleses sobre o Benfica por 4 a 1 teve uma paralisação de quase duas horas por ameaça de raios no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Não me entendam mal. É uma competição fantástica, é top, todos os melhores clubes estão aqui, mas há alguma coisa acontecendo. Seis, sete jogos suspensos... Provavelmente para quem decide deve ter uma razão porque não é normal suspender uma partida. Na Copa do Mundo, quantos jogos foram suspensos? Na Eurocopa quantos foram? Estamos aqui há duas semanas e já suspenderam seis ou sete.

Estou falando como treinador. Quando você está lá há duas horas lá dentro e você tenta manter os jogadores focados no jogo. Eles estão conversando com a família lá fora por questões de segurança, eles estão comendo algo, brincando, rindo. Como você pode manter eles focados por duas horas? Isso é uma piada. Estamos felizes por estarmos aqui, mas há um problema que não é normal no futebol. Consigo entender que é uma razão de segurança, mas se você suspende sete ou oito jogos isso é um problema, não é o lugar certo para fazer esta competição. Enzo Maresca

O que aconteceu

O jogo teve quase cinco horas de duração. Chelsea e Benfica começaram a se enfrentar às 17h (de Brasília), e o duelo foi encerrado às 21h40.

A partida foi interrompida a cinco minutos do fim, aos 40 do segundo tempo. Raios caíram perto do estádio e forçaram a paralisação.

Novos raios caíram e seguiram adiando o reinício. Toda vez que um cai nas proximidades do estádio, é necessário que haja um período de 30 minutos sem um novo episódio para o jogo ser retomado.

A medida é uma lei nos Estados Unidos. Quando há possibilidade de tempestade com raios e fortes ventos, os eventos são suspensos até que a ameaça passe.

Este foi o sexto jogo paralisado no Mundial por questões climáticas. Auckland City x Boca Juniors, Mamelodi Sundowns x Ulsan HD, Auckland City x Benfica, Palmeiras x Al Ahly e Pachuca x Red Bull Salzburg foram os outros.