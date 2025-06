'Luighi fez trabalho sujo no Palmeiras para Paulinho decidir', diz PVC

Em participação no Fim de Papo, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, explicou como a entrada de Luighi foi importante para a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O colunista apontou que o jovem palmeirense foi escolhido por Abel para diminuir a responsabilidade defensiva de Paulinho, dando liberdade para que ele atacasse mais vezes. O camisa 10 foi o autor do gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0, que garantiu o time entre os oito melhores da competição.

O Abel tinha que colocar o Paulinho. Ele não tinha condição física - tanto que jogou 35 minutos e foi substituído de novo. Mas antes de ser substituído, ele decidiu. Para que ele decidisse, precisava que o Paulinho ficasse solto no ataque e de alguém para trabalhar.

Quando o Palmeiras tinha a bola, o Paulinho era ponta esquerda. Quando não tinha, era o Luighi. O Paulinho jogava livre para criar e decidir e o Luighi marcava para ele. O Estêvão não ia marcar para ele - nem o Allan. Foi isso que o Abel pensou. [...] O Luighi fez o trabalho sujo (marcar o Vitinho) para o Paulinho decidir - e o Paulinho decidiu.

PVC

