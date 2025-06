Léo Baptistão visita CT do Santos e conversa com Neymar: "Ele está feliz"

O Santos recebeu uma visita especial neste sábado. O atacante Léo Baptistão, atualmente no Almería, da Espanha, foi ao CT Rei Pelé e conversou com o elenco e funcionários do clube.

"Tenho muito carinho pelo pessoal aqui. Fazia tempo que não vinha, estava com esse desejo. Fiquei um ano lá fora sem conseguir vir. Trouxe meu filho para ele conhecer o lugar onde o papai trabalhou. Estou feliz demais", disse.

O jogador de 32 anos vestiu a camisa do Peixe entre 2021 e 2022. Foram 38 partidas, sete gols e três assistências ao longo dos 11 meses em que ele permaneceu na Vila Belmiro.

De olho nos bastidores do trabalho do primeiro período de treinos e entrevista com Léo Baptistão, que visitou o CT Rei Pelé. ?? pic.twitter.com/xuKjtj1tIy ? Santos FC (@SantosFC) June 28, 2025

Conversa especial

Durante a visita desta tarde, Baptistão aproveitou para bater um papo com Neymar. Os dois são amigos, mas nunca chegaram a jogar juntos.

"Faltou entrosamento (para jogar com Neymar). Foi bom demais ver ele. Ele está feliz, bem, feliz com a renovação. E nós também, por ele (risos)", finalizou.

O Santos voltou aos treinos na última sexta-feira e se prepara para a retomada do futebol brasileiro. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.