Klopp detona o Mundial de Clubes: 'Pior ideia já vista no futebol'

A inclusão do Mundial de Clubes no calendário tem dividido opiniões. Jürgen Klopp, diretor global de futebol da Red Bull e ex-técnico de clubes como Liverpool e Borussia Dortmund, não poupou críticas à nova competição. Em entrevista ao jornal Die Welt, o alemão de 58 anos mostrou seu total repúdio ao formato extenso implementado pela Fifa.

"O Mundial de Clubes é a pior ideia já implementada no futebol. Pessoas que nunca tiveram nada a ver com os negócios do dia a dia vêm com ideias", ironizou o ex-treinador, incomodado especialmente com a prevalência do dinheiro sobre o esporte e com o desgaste dos atletas após uma intensa temporada europeia.

"Temo que na próxima temporada os jogadores sofram lesões nunca antes vistas. Senão, acontecerá na Copa do Mundo ou depois. Esta Copa do Mundo está acontecendo na hora errada e pelos motivos errados", disse Klopp. "No ano passado, houve Copa América e Eurocopa. Neste ano, temos a Copa do Mundo de Clubes e, no ano que vem, a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores envolvidos, seja física ou mental", destacou.

Klopp reclamou do calendário apertado e deu como exemplo a NBA, a liga americana de basquete, na qual os atletas são muito bem remunerados e têm quatro meses de folga entre as temporadas. "Esperamos que nossos jogadores encarem cada jogo como se fosse o último, dizemos isso a eles 70 ou 75 vezes por ano, mas não pode continuar assim. Temos de dar descanso, senão eles não conseguirão ter um desempenho ideal a longo prazo."

Para o alemão, que tem sob sua responsabilidade clubes como o Salzburg, que participou do torneio, o RB Leipzig, o New York Red Bulls e o Red Bull Bragantino, o Mundial não tem sentido. "Entendo que dizem que o dinheiro (da participação) é uma loucura. Mas é uma competição sem sentido", destacou. "Quem vencer o torneio será o pior vencedor de todos os tempos, porque terá de jogar o verão inteiro e depois a liga começará de novo."