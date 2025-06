Sócios do Juventus-SP aprovam SAF e investimento será de R$ 500 milhões

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Os sócios do Juventus da Mooca aprovaram, hoje (28), a proposta da REAG Capital Holding para a constituição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O que aconteceu

O investimento previsto é de R$500 milhões. O projeto tem o objetivo de recolocar o clube na elite do Campeonato Paulista em breve e o retorno para a Série A do Brasileiro até 2035.

Dos 388 associados participantes, 322 votos foram a favor. O restante dos votos teve 62 contra, um nulo e três brancos.

Um dos pilares deste planejamento é a reforma do estádio Conde Rodolfo Crespi, Rua Javari, que passará a ter capacidade para 15 mil pessoas. Haverá uma nova estrutura administrativa voltada exclusivamente para o futebol, além da implantação de um centro de formação de atletas.

A Rua Javari ainda receberia dois restaurantes, sendo um com a temática italiana. Hotel, centro de fisioterapia, spa e academia para o elenco profissional também são prometidos.

REAG Investimentos e Contea Capital têm, somadas, mais de R$ 25 bilhões sob gestão. A proposta de SAF conta com a presença de Claudio Fiorito e Federico Pastorello, sócios da P&P Sport Management, umas das maiores empresas de agenciamento de atletas do mundo.