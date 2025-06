Jogo entre Benfica e Chelsea pelas oitavas do Mundial é paralisado por condições climáticas

A partida entre Benfica e Chelsea, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, precisou ser paralisada por conta das condições climáticas. O jogo está sendo realizado no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, neste sábado.

O embate foi interrompido aos 40 minutos do segundo tempo, por volta das 18h50 (de Brasília) e não tem previsão de retorno.

Os ingleses estão vencendo os portugueses, por 1 a 0. O gol foi anotado por Reece James, aos 18 minutos do segundo tempo.

Quem avançar encara o Palmeiras, que superou o Botafogo por 1 a 0, com tento decisivo de Paulinho, já na prorrogação.