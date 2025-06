Jogo do Palmeiras hoje (28) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras encara o Botafogo na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras avançou às oitavas de final como líder do Grupo A. O Alviverde fechou a fase de grupos com cinco pontos conquistados após uma vitória e dois empates.

O Botafogo ficou com a segunda posição do Grupo B. O time carioca venceu dois jogos, incluindo uma vitória de destaque contra o PSG, atual campeão europeu.

Palmeiras x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025