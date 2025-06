Jogo do Botafogo hoje (28) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Botafogo encara o Palmeiras na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Botafogo terminou em segundo lugar no Grupo B, com seis pontos. O time comandado por Renato Paiva conquistou duas vitórias, incluindo o importante triunfo sobre o Paris Saint-Germain, campeão da última edição da Champions League.

O Palmeiras chega às oitavas de final após a liderança do Grupo A. A equipe paulista obteve uma vitória e dois empates ao longo da fase de grupos.

Palmeiras x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025