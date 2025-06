João Fonseca e Alcaraz treinam juntos antes de estreia em Wimbledon

Na manhã deste sábado, João Fonseca, único brasileiro presente na disputa individual de Wimbledon, marcou presença em uma das quadras do torneio britânico, onde treinou com Alcaraz, atual número dois do mundo, sob aplausos dos fãs.

O promissor tenista de 18 anos tem estreia no Grand Slam marcada para a próxima segunda-feira, às 10h30 (de Brasília), quando encara o inglês Jacob Fearnley, na quadra 1. Ambos já se enfrentaram duas vezes em 2025, uma no Challenger de Camberra e outra no Masters 1000 de Indian Wells. Nas duas ocasiões, o brasileiro levou a melhor.

Esta será a terceira participação de João Fonseca em grandes torneios. A primeira foi no Australian Open, em janeiro, quando chegou à terceira fase. Em maio, mas pelo Roland Garros, parou na mesma etapa.

Do outro lado, o espanhol Alcaraz é o atual bicampeão da competição, uma vez que derrotou Sinner (atual primeiro colcoado do ranking ATP) na final da última edição em final que durou impressionantes 5h30. Ele também estreia na próxima segunda, às 9h30, quando enfrenta o italiano Fognini, na quadra central.