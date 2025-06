Jhonata Diniz supera invicto Alvin Hines e volta a vencer no UFC 317

Na primeira luta da noite no UFC 317, realizado neste sábado, o brasileiro Jhonata Diniz conquistou uma vitória importante ao superar o norte-americano Alvin Hines por decisão unânime dos juízes. O resultado interrompe a invencibilidade do estreante, que fazia sua primeira aparição no octógono, e marca a recuperação do atleta do Brasil após revés em sua última apresentação.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Com o triunfo, Diniz melhora seu retrospecto no Ultimate e dá um passo relevante rumo à estabilidade dentro da organização. Já para Hines, apesar da estreia com derrota, o desempenho diante de um adversário mais experiente pode servir como base para evolução nas próximas aparições nos pesos-pesados.

A luta

O confronto começou com o brasileiro controlando bem a distância através dos jabs e conectando bons golpes. O americano, por outro lado, demorou a colocar em prática sua principal arma - as quedas - e, quando tentou, foi rapidamente neutralizado. Na trocação, ambos os pesos-pesados encontraram espaço para trabalhar, mas o representante tupiniquim levou a melhor e provocou um sangramento no nariz do rival.

No segundo assalto, o controle seguiu nas mãos do lutador sul-americano, que manteve a precisão nos golpes e continuou frustrando as investidas em busca do chão. Em determinado momento, um cruzado entrou limpo e abalou Hines, que chegou a balançar. Ainda assim, o veterano optou por não acelerar o ritmo, permitindo a recuperação do oponente. Mesmo acuado em alguns momentos, o estreante demonstrou resistência e seguiu pressionando.

O terceiro round foi o mais equilibrado da disputa. Hines mostrou que não entregaria a luta facilmente e chegou a conectar golpes potentes. No entanto, a superioridade técnica do brasileiro na luta em pé prevaleceu, garantindo a primeira vitória verde e amarela da noite.

Resultados do UFC 317

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok