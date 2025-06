Inter Miami encara PSG com DNA de time de remontada histórica na Champions

Inter Miami e PSG nunca se enfrentaram, mas mantêm, mesmo que indiretamente, uma relação que envolve uma virada histórica na Champions League. Os dois medem forças amanhã, a partir das 13h (de Brasília), em jogo eliminatório das oitavas de final do Mundial de Clubes.

Quase metade da atual equipe norte-americana participou da remontada do Barcelona sobre o PSG na Champions de 2017. O fato ocorreu em março daquele ano, no jogo de volta das oitavas de final do torneio, e eliminou o time da capital francesa.

Alba, Busquets, Messi e Suárez, hoje estrelas do Inter Miami, faziam parte do elenco espanhol que conseguiu eliminar o PSG com requintes de crueldade. Os parisienses haviam vencido o duelo de ida por 4 a 0 e, na volta, foram surpreendidos com uma goleada por 6 a 1 no Camp Nou.

Messi, hoje no Inter Miami, comemora virada histórica do Barcelona sobre o PSG Imagem: VI/Getty

Javier Mascherano, atual técnico do time dos EUA, também participou daquela partida, que ficou marcada por dois gols de Neymar e um de Sergi Roberto em menos de dez minutos.

O tempo passou e o PSG mudou bastante desde então: dos titulares que sofreram a remontada, apenas Marquinhos segue no elenco — o brasileiro, aliás, tornou-se principal ídolo da torcida e é o atual capitão da equipe.

A curiosidade está no banco de reservas: Luis Enrique, que comandava o Barcelona no fatídico embate de 2017, está justamente no PSG. Algoz há oito anos, foi o espanhol quem conseguiu comandar os franceses rumo ao primeiro título de Champions, alcançado no mês passado.

Uma nova virada para algum dos lados só pode acontecer no duelo de amanhã: as oitavas de final do Mundial têm jogos únicos e, portanto, quem ganhar avança (e elimina o adversário). O vencedor encara Flamengo ou Bayern de Munique na fase seguinte.