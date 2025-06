Igor Jesus se despede do Botafogo com atuação apagada na eliminação para o Palmeiras

O adeus do Botafogo à Copa do Mundo de Clubes marcou também o fim da trajetória de Igor Jesus com a camisa alvinegra. Em sua última partida pelo clube, o atacante passou em branco na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, pelas oitavas de final do torneio, encerrando sua passagem de forma discreta.

Mesmo com a atuação abaixo do esperado, Igor encerra o torneio como artilheiro do Botafogo, com dois dos três gols do time na competição.

Igor Jesus marcou uma vez contra o PSG e outra diante do Seattle Sounders. Foi eleito o melhor jogador nas duas partidas e deixa o clube com 59 jogos disputados, 17 gols marcados e seis assistências, sendo nove tentos apenas em 2025.

Fundamental nas conquistas recentes da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Igor optou por permanecer no clube até a disputa do Mundial, recusando ofertas no início do ano para permanecer no Botafogo.

Agora, o atacante se transfere para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em uma negociação de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões).