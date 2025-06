Ídolo do Vasco, ex-meia Geovani Silva é internado em estado grave

Geovani Silva, ídolo do Vasco da Gama, está internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O ex-meia passou mal em casa na última quinta-feira e foi levado com urgência ao Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. Ele recebeu os primeiros socorros, foi entubado e estabilizado.

Na sequência, Geovani foi transferido para uma unidade hospitalar particular em Vitória. Segundo pessoas próximas, nesta sexta-feira ele sofreu mais duas paradas cardíacas. A primeira durou cerca de 13 minutos até a reanimação e a segunda, aproximadamente oito minutos. Seu estado de saúde é considerado grave.

Essa não é a primeira vez que o ex-meia lida com problemas cardíacos. Em 2022, Geovani foi internado após apresentar inchaço e complicações no coração, permanecendo cerca de 20 dias hospitalizado. Ainda assim, era presença frequente em jogos do Vasco e no futebol do Espírito Santo.

Nos últimos anos, o ex-jogador também enfrentou outros desafios de saúde. Em 2015, foi diagnosticado com um câncer na coluna vertebral. Já em 2024, chegou a ser hospitalizado por conta de uma desidratação provocada por inflamação e infecção intestinal.