Gregory Robocop nocauteia Hermansson no 1º round e volta a vencer no UFC

Em uma apresentação explosiva na noite deste sábado (28), Gregory 'Robocop' Rodrigues voltou ao caminho das vitórias ao nocautear Jack Hermansson com um potente cruzado de esquerda ainda no primeiro round, pelo UFC 317. O duelo, válido pela divisão dos pesos-médios (84 kg) do Ultimate, marcou a reabilitação do manauara após uma derrota frustrante.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Hermansson vinha embalado por uma atuação impressionante contra Joe Pyfer, em fevereiro de 2024, que reacendeu sua esperança de ascender no ranking da categoria. O confronto com o representante brasileiro, porém, tomou outro rumo logo nos primeiros minutos. Robocop adotou uma postura agressiva desde o início, leu bem a movimentação do rival e encontrou o momento exato para encaixar um golpe limpo, que encerrou a disputa de forma fulminante.

A luta

O primeiro round começou com cautela de ambos os lados, mas foi Gregory quem tomou a iniciativa. A partir daí, o ritmo acelerou e os dois passaram a trocar golpes com mais frequência. O amazonense chegou a ser castigado no rosto, sofrendo cortes e sangramentos, mas manteve o foco. Até que, em um momento decisivo, aplicou um cruzado devastador de esquerda, que apagou o sueco instantaneamente e definiu o combate.

Resultados do UFC 317

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok