Só 15,6%? Flu tem três apostas para contrariar supercomputador do Mundial

O Fluminense é o patinho feio do supercomputador da Opta Analyst, que atualizou seus cálculos do Mundial e colocou o clube carioca com a menor probabilidade de alcançar as quartas de final do torneio (apenas 15,6%). Renato Gaúcho tem, no entanto, três trunfos para superar a Inter de Milão na segunda-feira e dar um chute na matemática — que também coloca sua equipe com apenas 0,1% de chance de vencer a competição.

Trunfos contra números

A primeira aposta está em ausências importantes da Inter de Milão, que acumula quatro desfalques para a sequência do Mundial. Pavard, Çalhanoglu, Bisseck e Zielinski estão lesionados e já voltaram para a Itália — da lista, os dois primeiros são considerados titulares do elenco de Cristian Chivu.

O segundo trunfo está em uma possível estreia por parte do Fluminense: Soteldo. Contratado dias antes de o torneio começar, o venezuelano sentiu uma lesão durante a data Fifa e não teve condições de atuar na fase de grupos, mas vem se recuperando com a delegação nos EUA e pode ser novidade para o embate contra os italianos.

A terceira carta na manga é Arias, um dos destaques desta edição do Mundial. O meia, que ainda não foi substituído por Renato, está entre os dez jogadores que mais finalizaram nas rodadas iniciais e é o 3º colocado em faltas sofridas — apenas Mastantuono, do eliminado River Plate, e Deossa, do Monterrey, superam as nove vezes em que o colombiano foi paralisado por adversários.

Ele teve um 1º ano com um pouco de dificuldade no Brasil, mas depois começou a jogar seu futebol e tem nos ajudado bastante. É diferenciado e um jogador de seleção que, a cada partida, tem subido de produção Renato Gaúcho

Veja chances do Flu baseadas em supercomputador

De avançar às quartas

Fluminense: 15,6%

De ir à semi

Fluminense: 2,4%

De chegar na final

Fluminense: 0,6%

De ser campeão

Fluminense: 0,1%