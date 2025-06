Flamengo x Bayern de Munique: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Mundial

Invicto na primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos, o Flamengo terá seu maior desafio no torneio neste domingo. O Rubro-Negro vai encarar o poderoso Bayern de Munique nas oitavas de final, no Hard Rock Stadium, em Miami. A bola vai rolar a partir das 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (Tv aberta), SporTV (Tv fechada) e da CazéTV (youtube).

A equipe carioca vem de duas vitórias e um empate na fase de grupos. Estreou vencendo o Esperánce, da Tunísia, por 2 a 0 e, na sequência, conquistou vitória histórica contra o Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1. Já classificado e com o primeiro lugar do grupo D garantido, encerrou com um empate em 1 a 1 contra o Los Angeles Galaxy.

O Bayern, por sua vez, estreou com um arrasador 10 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, mas teve dificuldades para superar o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, na segunda rodada. No confronto final do grupo C, sofreu derrota para o Benfica, de Portugal, por 1 a 0.

O técnico Filipe Luis terá todo o elenco à disposição, exceto o uruguaio De La Cruz, que ainda não se recuperou de um incômodo no joelho. Já o técnico Kompany terá os desfalques de Kim Min-jae, Alphonso Davies e Hiroki Ito.

Apesar do favoritismo dos alemães nas casa de apostas, o zagueiro Danilo exalta a confiança dos rubro-negros.

"A vitória sobre o Chelsea trouxe uma confiança extra, mas com a máxima humildade e respeito, acredito que temos os recursos para avançar na eliminatória," disse o jogador em coletiva.

O vencedor do confronto no Hard Rock Stadium vai enfrentar nas quartas de final o Paris Saint Germain, da França, ou o Inter Miami, dos EUA, que duelam também no domingo. A premiação para o clube que avançar de fase será de 13,1 milhões de dólares.

Flamengo e Bayern se enfrentaram apenas uma vez na história, em 1994, no Torneio Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. O Rubro-Negro derrotou os alemães por 3 a 1 e ficou com a taça.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BAYERN DE MUNIQUE

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)



Data: Domingo, 29 de junho de 2025



Horário: 17 horas (de Brasília)



Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)



Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)

FLAMENGO: Rossi: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata



Técnico: Filipe Luis

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Upamecano, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Harry Kane



Técnico: Vicent Kompany