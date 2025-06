Filipe Luís: 'Para um europeu, ganhar não muda a vida deles. Para nós, sim'

Filipe Luís já tem o Flamengo pronto na cabeça dele para enfrentar o Bayern de Munique neste domingo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Só não contou para os atletas, pelo menos por enquanto, e muito menos para os jornalistas. Em entrevista coletiva no Hard Rock Stadium, palco do jogo, o técnico rubro-negro não cansou de elogiar o adversário, disse que a pressão que o Bayern exerce sobre os rivais é "referência" e copiada por quem quer jogar assim e falou também que continua achando que, apesar da competitividade apresentada por times brasileiros no torneio, "os times da elite europeia são superiores e têm os melhores jogadores".

"Por que o Vinícius Junior não está aqui? Ele era do Flamengo e não está aqui. Acho totalmente desnecessário comparar as realidades. Nosso futebol está melhorando, mas muito longe do futebol europeu."

No entanto, Filipe Luís falou o que pode soar como música para torcedores do Flamengo. "Estamos competindo bem e podemos até vencê-la. Para um europeu, ganhar não muda a vida deles. Para nós, sim."

"O jogador brasileiro é muito competitivo, adaptado à pressão externa extrema. Todos os clubes que disputam a Série A têm torcida exigente, que vaia, que cobra. Os jogadores que chegam nesse nível foram muito cobrados até chegar aqui. Nas competições sul-americanas, muitas vezes vemos os favoritos não ganharem. O brasileiro está nesse nível e vimos nessa competição a dificuldade que conseguimos impor. A força, a mentalidade que o jogador brasileiro criou ao longo desses anos faz com que a gente possa igualar a falta de qualidade com competitividade."

Entre o desinteresse europeu - ou pelo menos a falta de uma espécie de "motivação vital" -, a melhora dos times brasileiros e a competitividade dos atletas, Filipe Luís elencou razões para acreditar. Mas é claro que não é o suficiente. O duelo tático será importante e a capacidade de os jogadores interpretar e encontrar soluções será essencial.

"O Flamengo tem uma forma de jogar, um DNA, o torcedor se sente identificado com esse jeito de jogar e eu não abro mão disso. A qualidade do adversário, como ele se impõe dentro de campo, vai determinar em que altura vamos conseguir jogar no terreno de jogo. A forma que a equipe vai jogar depende muito de como o adversário vai defender. A gente sabe da pressão esmagadora que eles fazem em campo, a organização homem a homem que eles conseguem ter. Precisamos de velocidade, mas precisamos também ter a bola, não adianta achar que é só jogar bola nas costas do zagueiro e que vamos ganhar assim", disse o técnico do Flamengo.

"Eu tento indicar os espaços, as soluções que eles podem ter e dentro do campo os jogadores precisam identificar esses espaços deixados pelos adversários. Sempre tento dar soluções em função da pressão que o adversário faz na equipe. O Bayern é uma das pressões mais agressivas. Vamos ter que confiar muito na qualidade dos nossos jogadores."