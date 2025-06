Filipe Luís faz pelo Flamengo jogo que não fez contra Kompany na Copa 2018

Filipe Luís foi titular da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, contra o México. Havia substituído Marcelo, machucado, no oitavo minuto da partida anterior, contra a Sérvia. Jogou bem. Tanto que Tite cogitou mantê-lo e não devolver o titular à posição nas quartas de final contra a Bélgica.

Se tivesse jogado, Filipe Luís possivelmente teria deixado o lado esquerdo da defesa menos vulnerável ao contra-ataque puxado por Lukaku e finalizado por De Bruyne, no segundo gol belga. O primeiro nasceu de cobrança de escanteio e cabeceio de Kompany. Do atual técnico do Bayern para o desvio no corpo de Fernandinho. Gol contra!

Filipe Luís fará pelo Flamengo o encontro com Kompany que não pôde realizar na Copa do Mundo de 2018. Kompany foi às semifinais com sua Bélgica e terminou aquele Mundial em terceiro lugar. Filipe Luís voltou para casa.

Mesma idade, mesmas ideias

Filipe Luís e Kompany têm exatamente a mesma idade: 39 anos. Filipe nasceu em Santa Catarina em Jaraguá do Sul (SC), agosto de 1985, Kompany em Uccle, regiáo metropolitana de Bruxelas, em abril de 1986. Não têm apenas a mesma idade, mas a mesma afinidade pelas ideias de futebol moderno, com pressão, posse de bola e transições rápidas.

Na carreira, Filipe Luís e Kompany nunca se enfrentaram, mas tiveram um encontro. Na temporada 2014/2015, em que Filipe Luís não conseguiu ser feliz sob o comando de José Mourinho, no Chelsea, Kompany era jogador do Manchester City, dirigido pelo chileno Manuel Pellegrini. No primeiro turno, Kompany atuou no empate por 1 x 1, em Londres. Filipe Luís não estava nem no banco. No segundo turno, em Manchester, o belga voltou a ser titular. Filipe Luís sentou-se na reserva, assistindo Azpilicueta atuar improvisado como lateral-esquerdo.

Dois anos depois, Kompany tornou-se capitão de Pep Guardiola, no Manchester City.. Filipe Luís pediu para sair do Chelsea, voltou ao Atlético de Madrid e teve Diego Simeone como sua principal referência defensiva. Ofensiva, Jorge Jesus. Isso torna o belga e o brasileiro irmãos em ideias. Pensam futebol da mesma maneira. Compactação, pressão no campo de ataque, posse de bola e transições rápidas. .

Os pensamentos semelhantes se espelham em números. Kompany comemora o índice de 19 chutes a gol por partida no último Campeonato Alemão: "Alcançamos o recorde na história da Bundesliga", disse em sua entrevista coletiva antes de enfrentar o Boca Juniors.

O Flamengo de Filipe Luis é o segundo time que mais chuta no alvo no Brasileirão. O Bayern fez 99 gols no último Campeonato Alemão, melhor ataque. O rubro-negro é o melhor ataque do Brasileirão, com 24 gols em 11 jogos. O duelo está pronto. Filipe Luís tentará ganhar de Kompany, como o Brasil nao conseguiu contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2018.