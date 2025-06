Felipe Lima para em Payton Talbott e sofre primeira derrota no UFC

Em duelo movimentado e repleto de ação no UFC 317, realizado neste sábado (28), Payton Talbott levou a melhor sobre o brasileiro Felipe 'Jungle Boy' Lima e venceu por decisão unânime dos juízes. O resultado marcou a recuperação do norte-americano após a derrota sofrida diante de Raoni Barcelos em sua última apresentação. Já Lima conheceu seu primeiro revés no UFC e apenas o segundo em toda a carreira profissional.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

O confronto, válido pela divisão dos pesos-galos (61 kg), empolgou o público presente na T-Mobile Arena com três rounds intensos e bastante equilibrados. Talbott adotou uma postura ofensiva desde os instantes iniciais, apostando em combinações velozes e movimentação constante. Do outro lado, Jungle Boy respondeu com técnica e resistência, protagonizando bons momentos, mas acabou sendo superado no volume e no controle geral das ações.

A luta

O round inicial foi marcado por alta intensidade. Jungle Boy começou impondo ritmo, com boa pressão e energia. Talbott, mais cadenciado, soube absorver os ataques e contra-atacar com eficiência. Após boas trocas em pé, a disputa foi para o chão, onde ambos mostraram qualidade e equilíbrio.

No segundo assalto, o norte-americano conseguiu se sobressair. Defendeu bem as investidas nas costas e frustrou as tentativas do brasileiro, além de ser mais efetivo nos golpes. Para fechar o round, terminou em posição dominante.

Nos últimos cinco minutos, os dois jovens atletas buscaram a definição e elevaram ainda mais o nível da disputa. Apesar do esforço de Lima, foi Talbott quem demonstrou maior controle, conectando mais golpes significativos e levando vantagem também no solo, o que lhe garantiu a vitória por decisão unânime.

Resultados do UFC 317

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime;

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok