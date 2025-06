Ex-campeão do UFC aconselha Pantoja a subir de categoria caso vença no UFC 317

Henry Cejudo, ex-campeão simultâneo dos pesos-mosca (57 kg) e galo (61 kg) do UFC, acredita que Alexandre Pantoja pode estar pronto para novos desafios. Caso vença Kai Kara-France neste sábado (28), na co-luta principal do UFC 317, o brasileiro deveria considerar uma mudança para a divisão até 61 kg, na visão do veterano.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Durante recente episódio do podcast 'Pound 4 Pound', apresentado ao lado do lutador Kamaru Usman, Cejudo afirmou que o atual campeão "já deu a volta" na categoria dos moscas e vê potencial para que ele busque voos mais altos. Mesmo ciente de que o carioca descartou recentemente essa possibilidade, o norte-americano acredita que o cenário merece ser reavaliado.

"Com uma vitória no sábado, ele tem que subir. Já limpou a divisão. Conheço o Pantoja muito bem e sei que ele pode surpreender Merab (Dvalishvili) com quedas, controle de costas... Ele é subestimado. Tem que se dar essa chance e tentar fazer história", afirmou o ex-campeão duplo.

Diferencial

Além da sugestão para o futuro, Cejudo também analisou o confronto entre o brasileiro e Kara-France. O ex-lutador treinou ambos na 24ª temporada do The Ultimate Fighter e vê o dono do cinturão como favorito, sobretudo por sua consistência recente no octógono.

"O Kai só venceu o Steve Erceg, e fora isso, não tem sido muito ativo. Essa foi a única vitória dele nos últimos três anos - mas foi impressionante, com um ótimo overhand. Fora isso, tudo tem sido Pantoja. Ele tem estado super ativo. Realmente ressuscitou a divisão dos moscas, e sinto que será demais para o KKF", avaliou.

Pantoja busca sua quarta defesa de título no UFC 317, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), como parte da tradicional Semana Internacional da Luta. Nesta sexta-feira (27), ele confirmou presença no evento ao passar com tranquilidade pela pesagem.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok