Jornal: Endrick está nervoso com show de 'rival' no Mundial e acelera volta

O desempenho do atacante Gonzalo García na Copa do Mundo de Clubes está deixando Endrick nervoso. De acordo com o jornal espanhol Marca, o brasileiro do Real Madrid, inclusive, acelerou seu processo de recuperação da lesão no tendão conjunto da coxa direita.

O que aconteceu

Sem Mbappé, Gonzalo ganhou espanhol no time de Xabi e já tem dois gols e uma assistência no Mundial. O francês não atuou na fase de grupos por conta de uma gastroenterite.

Enquanto isso, Endrick esteve na Espanha e tenta acelerar a recuperação para estar à disposição do novo treinador. Segundo a ESPN Brasil, o atacante viaja hoje para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

Enquanto Endrick se recupera de uma lesão na perna direita, outro nome começa a preencher o espaço que ele deixou vago para a Copa do Mundo. É por isso que o atacante brasileiro ficou nervoso com o barulho gerado pelo bom trabalho do jovem jogador espanhol. E Gonzalo, que ninguém tinha no radar no início do torneio e sobre quem se falava mais em ofertas de outras equipes do que qualquer outra coisa, conseguiu se tornar um gigante nos planos de Xabi Alonso depois de entender perfeitamente o que a equipe precisava. Trecho de matéria do jornal Marca

Apesar da pressão, Xabi Alonso deixou claro que conta com o brasileiro: "Queremos que o Endrick volte o quanto antes. Ele retornará aos treinos com o elenco logo e está nos meus planos. Contamos com ele", afirmou.

O Real Madrid volta a campo na terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Juventus pelas oitavas de final do Mundial. A expectativa é que Xabi tenha ao menos Mbappé à disposição.