Em casa, Vila Nova vence Atlético-GO pela Série B

Neste sábado, o Vila Nova venceu, em casa, o Atlético-GO por 1 a 0, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Bruno Xavier marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 19 pontos e alcançou a 11ª posição, quatro atrás do Avaí, quarto colocado e primeiro time na zona de acesso ao Brasileirão. Por sua vez, o Atlético-GO caiu para o 12º lugar, com 18.

O Vila Nova volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita a Ferroviária, pela 15ª rodada da Série B. Já o Atlético-GO recebe o CRB nesta quinta-feira, às 21h35, também pela Segunda Divisão.

O jogo

O primeiro tempo do clássico foi equilibrado, e nenhuma das equipes conseguiu criar boas chances. A única jogada de perigo veio aos 21 minutos, quando Kauan, meia do Atlético-GO, arriscou de longe, mas não acertou o alvo.

A partida foi mais movimentada na etapa complementar. Aos oito minutos, o Atlético-GO desperdiçou mais uma oportunidade: após chute de Marcelinho, o goleiro Halls deu rebote, e Caio Dantas acertou o travessão. Dois minutos depois, o Vila Nova respondeu. Guilherme Parede aproveitou passe de André Luís e finalizou para fora.

O Vila Nova chegou ao único tento da partida aos 38 minutos do segundo tempo. Após tabelar com Dodô, Júnior Todinho cruzou rasteiro para Bruno Xavier, que, com o gol aberto, empurrou para o fundo das redes. O Atlético-GO pressionou na reta final, mas não conseguiu o empate.