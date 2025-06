Eliminação marca adeus de Igor Jesus ao Botafogo após gol icônico no PSG

Do UOL, em São Paulo (SP)

O centroavante Igor Jesus se despediu do Botafogo com a eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Já vendido ao Nottingham Forest (ING), o atacante deixa o clube carioca e vai jogar na Premier League. Os ingleses pagaram 20 milhões de euros (128,6 milhões) pelo jogador.

Igor Jesus foi protagonista do momento mais icônico do Glorioso no torneio. Foi dele o gol que deu a vitória ao Botafogo contra o PSG.

Ele marcou também o segundo gol contra o Seattle Sounders (EUA), na vitória por 2 a 1. O único outro gol carioca no torneio foi anotado pelo zagueiro Jair.

Aos 24 anos, Igor Jesus vai para seu quarto clube na carreira: foi revelado pelo Coritiba, vendido ao Al Ahli (EAU) e repatriado pelo Fogão. Foram 59 jogos oficiais e 17 gols marcados pelo alvinegro.