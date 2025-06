Elenco do Corinthians se reapresenta após férias e inicia intertemporada

Após um período de 15 dias de férias, os jogadores do Corinthians se reapresentaram, na tarde deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou a intertemporada e a preparação para o restante das competições em 2025.

Os jogadores começaram o dia passando por avaliações físicas e realizando um treinamento de força na academia. Em seguida, foram ao gramado para o aquecimento e atividades de posse de bola e tirada de pressão, sob o comando do treinador Dorival Júnior.

O elenco segue a preparação para o restante da temporada neste domingo, novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o meia Igor Coronado foi ao CT Dr. Joaquim Grava neste sábado para se despedir dos companheiros e da comissão técnica. Na noite desta sexta-feira, o meia acertou a rescisão do seu contrato com o Corinthians.

?Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava Os atletas do Timão se reapresentaram para a rotina de treinos! ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/2uvMjnL3LW ? Corinthians (@Corinthians) June 28, 2025

"Este é o primeiro momento que teremos o grupo todo à disposição para treinamentos. Sempre vínhamos de jogos e recuperação, e não conseguíamos ter todos os atletas para trabalhar. A ideia da comissão é aproveitar este momento para que consigamos passar aos jogadores um pouco mais do que pensamos, do que precisamos evoluir, já que, em muitos aspectos, conseguimos melhorar desde a nossa chegada. Porém, a falta de tempo de treinamento acaba atrapalhando. Este é um período que, em muitos anos, não conseguimos ter este período de preparação. A ideia é aproveitar para aliar os trabalhos, parte física, parte técnica e associar todas estas partes e trazer para o nosso treino", disse o auxiliar Lucas Silvestre em entrevista à Corinthians TV.

O Corinthians volta a campo no dia 13 de julho, domingo, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 10ª posição, com 16 pontos. O Massa Bruta é o 3º colocado, com 23 pontos.